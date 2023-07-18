Binance додала підтримку мережі Lightning Network біткоїна: що нового на ринку криптовалют

Coinbase призупинить роботу стейкінгу у чотирьох штатах США

Криптовалютна біржа Coinbase повідомила клієнтів з Каліфорнії, Нью-Джерсі, Південної Кароліни та Вісконсіна про зупинення сервісу стейкінгу у зв'язку з вимогами місцевих регуляторів.

Користувачі втратили можливість депонувати додаткові активи в рамках цієї послуги. На вже розміщені кошти рішення не вплине.

Платформа пообіцяла надати більше інформації щодо очікуваних змін у найближчі тижні у довідкових центрах штатів.

В інших регіонах США сервіс працює без змін.

Австралійський банк NAB заборонив клієнтам вносити депозити на криптобіржі

Австралійська банківська група National Australia Bank (NAB) заборонила клієнтам здійснювати платежі на криптовалютні біржі та платформи.

Керівник відділу групових розслідувань та шахрайства NAB Кріс Шихан повідомив, що основною причиною блокування доступу до платформ цифрових активів є побоювання з приводу шахрайства.

Топ-менеджер не уточнив, на які торгові майданчики поширюється блокування, проте назвав операції із криптоактивами небезпечними.

За даними NAB, минулого року втрати австралійців від криптовалютних шахраїв становили 221 млн австралійських доларів (близько $151 млн).

Банк також послався на дані австралійської організації, яка розслідує фінансові злочини: протягом останніх 30 днів майже 50% випадків шахрайства були пов'язані з криптовалютами.

«Ми все частіше спостерігаємо, як міжнародні злочинні угруповання використовують криптоплатформи для швидкого переміщення вкрадених коштів за кордон», — заявив топ-менеджер NAB.

Binance додала підтримку мережі Lightning Network біткоїна

Команда криптобіржі Binance завершила впровадження мережі мікроплатежів біткоїна Lightning Network (LN) для введення та виведення коштів.

Тепер при депозитах користувачі можуть вибрати LN як опцію. Серед інших варіантів для внесення або зняття першої криптовалюти: BNB Smart Chain (BEP-20), BNB Beacon Chain (BEP2), SEGWITBTC (SegWit) та Ethereum (ERC-20).

Крім Binance мережу мікроплатежів вже запровадили Bitfinex,Kraken, River Financial,OKX та CoinCorner.

Компанія вперше заявила про плани інтеграції в травні після внутрішнього збою через перевантаження мережі біткоїна. Щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому, команда біржі розпочала роботу над забезпеченням виведення першої криптовалюти через Lightning Network.

З початку 2023 року хакери зламали криптопроекти на $479,4 млн — дослідження

З січня по червень 2023 року криптоіндустрія зіткнулася як мінімум із 395 зломами, в результаті втративши близько $479,4 млн. Про це свідчать дані PeckShield.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року грошові збитки скоротилися майже вп'ятеро.

За інформацією аналітиків, наразі втрати від десяти найбільших зламів становлять 79% ($378,3 млн) від загальної вкраденої суми. З великим відривом «лідирують» DeFi-протокол Euler Labs ($197 млн) та децентралізований гаманець Atomic Wallet ($65 млн).

Завдяки білим хакерам, компаніям з безпеки та правоохоронцям вдалося повернути $226,2 млн.

Найважчим у плані атак став квітень — за цей місяць зловмисники викрали $203,3 млн.

В основному під удар хакерів потрапляли DeFi-протоколи — 98% ($414 млн) від усіх зламів 2023 року. Більшість атак припала на проекти в мережі Ethereum, внаслідок яких втрачено $287 млн.

Три основні напрями DeFi-зломів включають логістичні помилки в коді (46%), маніпуляції з оракулом (15%) та захоплення привілеїв (14%). 76% зловмисників використали флеш-кредити.