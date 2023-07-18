Минулої доби українські захисники ліквідували ще 710 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 239 010 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
710 російських окупантів, 4 танки та 11 БПЛА. Втрати ворога за 17 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 239010 (+710) осіб ліквідовано,
- танків — 4119 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 8051 (+17) од,
- артилерійських систем — 4542 (+38) од,
- РСЗВ — 689 (+4) од,
- засоби ППО - 428 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3839 (+11),
- крилаті ракети — 1273 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7086 (+27) од,
- спеціальна техніка — 677 (+0).
Джерело: Мінфін
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