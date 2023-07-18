Євро подорожчало на 4 копійки. Курс НБУ

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Валютний ринок

17 липня НБУ встановив офіційний курс на рівні 41,04 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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