18 липня європейська валюта подорожчала на 4 копійки. НБУ встановив офіційний курс на рівні 41,08 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро подорожчало на 4 копійки. Курс НБУ
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Валютний ринок
17 липня НБУ встановив офіційний курс на рівні 41,04 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.
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Джерело: Мінфін
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