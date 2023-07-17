Шведський виробник товарів для гігієни Essity остаточно пішов з росії

Шведський виробник товарів для гігієни Essity, якому належать бренди Zewa, Libresse та Libero, завершив продаж свого бізнесу та остаточно пішов з росії. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

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Продаж активів

Російські активи продали за ціною приблизно 1,2 мільярда шведських крон (близько $117 млн).

Негативний вплив угоди на прибуток компанія оцінює приблизно у 0,5 млрд шведських крон.

«З початку війни росії проти України ми були повністю зосереджені на виході з росії. Сьогодні ми завершили продаж нашого бізнесу після тривалого та складного процесу», — заявив президент і генеральний директор Essity Магнус Грот.

Покупцем російських активів компанії стало місцеве ТОВ «Нові технології» Ігоря Шилова.