Курс валют на вечір 17 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 17 липня Закриття 17 липня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 41,08/41,48 41,02/41,44 6/4

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,77−37,30 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,15−37,20, євро — 41,34−41,50 грн.

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