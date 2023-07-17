За минулий тиждень у межах держпрограми «Доступні кредити 5−7-9%» видано 631 пільговий кредит на загальну суму 2,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на 126 мільярдів
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Скільки видано кредитів
Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 66 904 кредити на загальну суму 215,73 млрд грн, з яких 44 988 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 94,9 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 32 082 кредитних договори на загальну суму 126,1 млрд грн.
Із них 5,13 млрд грн — на інвестиційні цілі; 7,72 млрд грн — як антикризові кредити; 4,19 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 32,67 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 57,33 млрд грн — на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
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