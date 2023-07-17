Нацбанк поновив ліцензію фінансовій компанії CreditUP

Поновлення ліцензії

5 червня до компанії було застосовано захід впливу у вигляді призупинення дії ліцензії на провадження діяльності з надання фінпослуг.

Зазначається, що фінкомпанія порушувала вимоги законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг, та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, в тому числі вимог щодо етичної поведінки.

Водночас на сьогодні фінансова компанія надала звіт про усунення зазначених порушень. Тож, регулятор ухвалив рішення про поновлення ліцензії.

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Нагадаємо

Національний банк вже двічі штрафував ТОВ «Веллфін» за порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час урегулювання простроченої заборгованості.