Нацбанк ухвалив рішення поновити дію ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, ТОВ «Веллфін», що надає послуги мікрокредитування під брендом CreditUP. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Нацбанк поновив ліцензію фінансовій компанії CreditUP
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Поновлення ліцензії
5 червня до компанії було застосовано захід впливу у вигляді призупинення дії ліцензії на провадження діяльності з надання фінпослуг.
Зазначається, що фінкомпанія порушувала вимоги законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг, та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, в тому числі вимог щодо етичної поведінки.
Водночас на сьогодні фінансова компанія надала звіт про усунення зазначених порушень. Тож, регулятор ухвалив рішення про поновлення ліцензії.
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Нагадаємо
Національний банк вже двічі штрафував ТОВ «Веллфін» за порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час урегулювання простроченої заборгованості.
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