Національний банк на підставі поданої заяви анулював ТОВ «Адеміо» (ЄДРПОУ 39724744) усі наявні ліцензії. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ анулював усі ліцензії фінкомпанії «Адеміо»
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Які ліцензії ліквідовано
- на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- на надання послуг з фінансового лізингу;
- на надання гарантій.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 липня 2023 року.
Джерело: Мінфін
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