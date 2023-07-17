НБУ анулював усі ліцензії фінкомпанії «Адеміо»

Національний банк на підставі поданої заяви анулював ТОВ «Адеміо» (ЄДРПОУ 39724744) усі наявні ліцензії. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Які ліцензії ліквідовано

на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

на надання послуг з фінансового лізингу;

на надання гарантій.