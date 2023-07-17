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17 липня 2023, 15:20 Читать на русском

Аналітик RoboForex: інфляція в Україні опустилася до позначок березня 2022 року

У червні вийшли дані щодо споживчої інфляції від Державної служби статистики України. У річному вимірі вона сповільнилася до 12,8%, щодо травневих значень цей показник зменшився на 2,5%. Падіння продовжується вже п'ятий місяць. Більше того: за деякими товарними позиціями спостерігається дефляція, що пов'язано зі збільшенням пропозиції продуктів харчування, покращенням ситуації в енергетиці, а також стабільним курсом гривні. Останнє стало можливим завдяки вжитим НБУ заходам щодо боротьби зі спекулянтами та масштабної фінансової допомоги міжнародних партнерів. Наразі інфляційні ризики зберігаються насамперед через пов'язану з військовим конфліктом невизначеність та можливий дефіцит електроенергії у липні-серпні нинішнього року. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.


Споживча інфляція, р/р (%). Джерело: НБУ

Базова інфляція знизилася із 15,6% до 13,7%. Це уповільнення було зумовлено великою пропозицією продовольства та пального, зниженням світових цін на товарних ринках, а також покращенням інфляційних та курсових очікувань на тлі стійкої ситуації на готівковому валютному ринку. Водночас уповільнення інфляції пояснюється ефектом низької бази минулого року. За нинішніх обставин стабілізуючим фактором є підтримка з боку ЄС, США, МВФ та Світового банку. Без цієї допомоги зростання цін на імпортні товари виявилося б більш інтенсивним.


Споживча інфляція за групами товарів у червні, р/р (%). Джерело: НБУ

Найбільше зростання відзначається у готельно-ресторанному бізнесі (+19,1%), товарах та послугах (+16,8%), продуктах харчування (+16,5%). На транспортні послуги ціни знизилися на 1,1%. З огляду на падіння доходів держбюджету споживча інфляція може відновити зростання. Кабмін збирається повернути ПДВ та акцизний збір на паливо, що може призвести до його подорожчання на 20,0%.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,30, а євро досяг позначки 40,80. Ймовірно, до кінця поточного року НБУ таки зможе утримати стабільність на валютному ринку. Якісь істотні зміни можливі ближче до осені. Важливими для ринку також будуть підсумки переговорів щодо продовження «зернової угоди», які стануть відомими сьогодні.

Джерело: Мінфін
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