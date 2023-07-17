Європейський союз профінансує розробку та роботу онлайн-порталу Big Recovery Portal для контролю витрат на відновлення України. Про це повідомило представництво ЄС в Україні.
В Україні окремо від влади контролюватимуть витрати на відновлення
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Що відомо
Його розробкою займатиметься громадська організація «Технології прогресу» (керівник — колишній гендиректор ДП «Прозорро» Василь Задворний, засновники — юрист Гнат Забродський і депутат Київради Максим Нефьодов).
За аналітичну складову відповідатимуть Центр економічної стратегії (директор — Гліб Вишлінський) та Інститут економічних і політичних досліджень (голова правління — Ігор Бураковський).
Мета проєкту — побудувати систему незалежного від уряду моніторингу витрат бюджетних та донорських коштів.
Джерело: Мінфін
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