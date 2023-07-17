Канада запустить нову програму для українських біженців

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«Ми продовжуємо надавати непохитну підтримку і порятунок сім'ям, розділеним цим конфліктом, зокрема через цю програму возз'єднання сімей, яка допоможе українським сім'ям залишатися разом, поки вони будують своє життя в нових громадах в Канаді», — наголосив Фрейзер.

Право на участь у програмі матимуть українці, які проживають у Канаді з тимчасовим статусом і мають одного або більше членів сім'ї в Канаді.

В уряді додали, що більше деталей оприлюднять ближче до запуску програми 23 жовтня 2023 року. Програма буде безкоштовною і діятиме протягом одного року.

Нагадаємо

З моменту свого запуску в березні 2022 рок за CUAET тимчасовий притулок отримали понад 166 тисяч українців.​