Золото та срібло дорожчає, а зростання економіки Китаю продовжує сповільнюватися: що потрібно знати вранці

Американські акції завершили тиждень зростанням

S&P 500 додав 2,4%, високотехнологічний Nasdaq — 3,3%, а індекс Dow Jones — 2,3%.

Більшість позитивних настроїв минулого тижня була підтримана ключовими даними щодо інфляції, які вказували на її уповільнення.

Увагу інвесторів також привернули квартальні фінансові результати великих американських банків, таких як JPMorgan, Wells Fargo та Citigroup. Перші два повідомили про значний стрибок чистого процентного доходу через вищі процентні ставки, в той час, як Citigroup звітував про зниження прибутку.

Тим часом керівники JPMorgan та Wells Fargo зазначили, що економіка США продовжує залишатися стійкою, але майбутня невизначеність зберігається.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону закінчили тиждень зростанням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс минулого тижня на 5,6%, японський Nikkei додав 0,1%, південнокорейський Kospi подорожчав приблизно на 4%, сінгапурський STI збільшився на 3,5%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng зросли 1,3% та 5,7% відповідно.

Минулого тижня інвестори в Азії також з оптимізмом зустріли нові ознаки, що вказують на уповільнення інфляції в США. У понеділок ринки Азії знижуються через нові економічні дані з Китаю.

Економіка Китаю зростає повільніше за очікування

За даними Національного бюро статистики Китаю, ВВП країни збільшився на 6,3% у другому кварталі 2023 року, порівняно зі зростанням на 4,5% у січні-березні. Проте темпи зростання виявилися значно нижчими за прогнозовані економістами 7,3%.

Економіка Китаю зростала гірше за очікування у другому кварталі через зниження внутрішнього і зовнішнього попиту. Ефект низької бази після пандемії COVID-19 слабшає, а китайські політики мають стимули для підтримки економічної активності в країні, зауважує Reuters.

Крім цього, рівень безробіття серед китайської молоді у червні становив 21,3%, що є новим рекордним значенням.

Перед китайською владою стоїть непросте завдання — намагатися зберегти темпи відновлення економіки та при цьому стримати зростання безробіття, оскільки будь-яке агресивне стимулювання може посилити боргові ризики та структурні проблеми, вважають експерти.

Золото та срібло зростають на тлі слабкого долара

Спотова ціна золота минулого тижня зросла на 1,7% до $1960,1 за унцію, продемонструвавши найкращу динаміку з квітня 2023 року.

У тому ж періоді біржова вартість срібла збільшилася на 8,3% до $25,01 за унцію максимум з 10 травня цього року.

Все через зниження індексу долара США, який упав більш ніж на 2% минулого тижня, досягнувши найнижчого рівня з квітня 2022 року. Слабкий долар робить придбання золота та срібла, ціни яких розраховуються у доларах, більш привабливим.

Тим часом низка аналітиків вважає, що ціни на золото можуть піднятися ближче до позначки $2000 за унцію, якщо ФРС підтвердить, що липневе підвищення процентної ставки буде останнім.