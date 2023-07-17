Українці придбали військові облігації в Дії на 1,5+ мільярда гривень. Про це в телеграм-каналі повідомила пресслужба «Дії».

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Як зазначили у пресслужбі, кожна куплена облігація підтримує економіку, допомагає армії та приносить вкладнику прибуток. Чим більше облігацій купуєте, тим більше прибутку отримаєте.

Як купити ОВДП в «Дії»

У застосунку «Дія» стати інвестором можна буквально за кілька кліків.

Для цього зайдіть у «Дію» → натисніть Військові облігації на головному екрані → виберіть облігації, їх кількість та партнера → оплатіть. Це все. Унікальна картка міста з’явиться серед цифрових документів.