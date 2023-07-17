Минулої доби українські захисники ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 238 300 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
620 російських окупантів, 8 танків та 8 БПЛА. Втрати ворога за 16 липня
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Втрати ворога
- особового складу / personnel — близько/ about 238300 (+620) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks — 4115 (+8) од,
- бойових броньованих машин / APV — 8034 (+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems — 4504 (+23) од,
- РСЗВ / MLRS — 685 (+4) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 428 (+3) од,
- літаків / aircraft — 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 3828 (+8),
- крилаті ракети / cruise missiles — 1273 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 7059 (+15) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 677 (+11).
Джерело: Мінфін
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