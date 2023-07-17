Міністр фінансів США Джанет Єллен: Допомога Україні — найкращий стимул для світової економіки

Подвоєння підтримки постраждалій від війни Україні є «єдиним найкращим» способом допомогти світовій економіці. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, виступаючи в кулуарах саміту міністрів фінансів G20 в Індії, передає «Європейська правда» з посиланням на AFP.

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Підтримка України

Єллен сказала, що «ключовим пріоритетом» є «подвоєння нашої підтримки України» в її захисті від росії.

Після візиту до Києва в лютому Єллен заявила, що на власні очі побачила «величезну різницю», яку робить іноземна допомога як цивільним, так і українським військовим.

«Припинення цієї війни — це перш за все моральний імператив, — сказала Єллен журналістам у Гандінагарі. «Але це також найкраще, що ми можемо зробити для світової економіки», — додала вона.

Вторгнення росії в Україну викликало шокові хвилі у світовій економіці, спричинивши різке зростання цін на продукти харчування та паливо.

Угода, яка дозволила відновити експорт українського зерна, закінчується в понеділок, якщо росія не погодиться її поновити.

«Бюджетна підтримка має вирішальне значення для опору України», — сказала Єллен.

«Допомагаючи підтримувати економіку і роботу уряду, ми надаємо Україні необхідну підтримку, щоб вона могла боротися за свободу і свій суверенітет».

Вона додала, що однією з «ключових цілей» Вашингтона є «боротьба зі спробами росії уникнути наших санкцій».

Єллен також заявила, що буде «відстоювати ідею про те, що існує компроміс» між підтримкою України та підтримкою Глобального Півдня.

Нагадаємо

Країни «Групи семи» на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо «гарантій безпеки» для України. Лідери узгодили не конкретні параметри «гарантій безпеки», а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.