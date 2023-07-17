Євро подорожчало на 19 копійок. Курс НБУ

17 липня європейська валюта подорожчала на 19 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 41,04 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

14 липня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,85 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 12 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.

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