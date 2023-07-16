Минулої доби українські захисники ліквідували ще 500 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 237 680 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
500 російських окупантів, 5 танків та 13 БПЛА. Втрати ворога за 15 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 237680 (+500) осіб ліквідовано,
- танків — 4107 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 8026 (+7) од,
- артилерійських систем — 4481 (+18) од,
- РСЗВ — 681 (+1) од,
- засоби ППО — 425 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3820 (+13),
- крилаті ракети — 1273 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7044 (+8) од,
- спеціальна техніка — 666 (+2).
Джерело: Мінфін
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