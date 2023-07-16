Українці та росіяни залишаються серед найчисленніших шукачів притулку у Грузії

Серед людей, які попросили притулку у Грузії цього року, найчисельнішу групу складають громадяни України, росіяни також у топ-5. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ Грузії, пише «Європейська правда».

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Притулок у Грузії

За першу половину 2023 року у Грузії попросили про притулок 515 людей.

Серед них найчисельнішою групою є українці — 104 особи, наступні — громадяни Ірану і Туреччини, на четвертому місці — громадяни рф (49 осіб), на п’ятому — громадяни Індії (17 осіб).

За попередній рік про притулок у Грузії попросили 1473 особи.

Статистика за 2022 рік свідчить, що громадяни рф склали найбільшу частку серед людей, які протягом 2022 року в'їхали на територію Грузії і залишилися на тривалий час; українці опинилися на третьому місці.

За даними соцопитування, що проводилося навесні, 79% грузин виступають за те, аби для громадян рф скасували безвізовий режим, але правляча партія не підтримує такий крок.