У «Дії» можна буде отримати чотири нових види соцдопомоги

У Дії планується запуск сервісу з надання нових видів соціальної допомоги, що повʼязані із дітьми. Про це в телеграм-каналі повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

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Види соцдопомоги

Допомога під час усиновлення дитини;

На дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

На дітей, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;

Особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

На дітей одиноким матерям.

У Мінсоцполітики зазначили, що для тестування запрошуються громадяни, які мають право на отримання однієї з цих допомог, але ще не звертались до органів соціального захисту населення за її призначенням.

Дані осіб можна вносити в анкету.