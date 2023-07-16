У Дії планується запуск сервісу з надання нових видів соціальної допомоги, що повʼязані із дітьми. Про це в телеграм-каналі повідомила пресслужба Мінсоцполітики.
У «Дії» можна буде отримати чотири нових види соцдопомоги
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Види соцдопомоги
- Допомога під час усиновлення дитини;
- На дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
- На дітей, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;
- Особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- На дітей одиноким матерям.
У Мінсоцполітики зазначили, що для тестування запрошуються громадяни, які мають право на отримання однієї з цих допомог, але ще не звертались до органів соціального захисту населення за її призначенням.
Дані осіб можна вносити в анкету.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають MatroskinFM, Qwerty1999, Александр Пивоварский и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі