Минулої доби українські захисники ліквідували ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 237 180 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
590 російських окупантів, 5 танків та 24 БПЛА. Втрати ворога за 14 липня
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 237180 (+590) осіб ліквідовано,
- танків — 4102 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 8019 (+11) од,
- артилерійських систем — 4463 (+14) од,
- РСЗВ — 680 (+0) од,
- засоби ППО — 425 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3807 (+24),
- крилаті ракети — 1273 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7036 (+17) од,
- спеціальна техніка — 664 (+2).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі