До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 12 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 14 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 14 липня
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Закриття 14 липня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,99/41,39
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41,11/41,52
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12/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,30 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,65 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,15−37,20, євро — 41,21−41,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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