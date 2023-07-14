Курс валют на вечір 14 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 12 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 14 липня Закриття 14 липня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,99/41,39 41,11/41,52 12/13

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,30 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,15−37,20, євро — 41,21−41,50 грн.

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