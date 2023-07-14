У червні погіршилися індекси споживчих настроїв українців за усіма індикаторами — дослідження

У червні 2023 року зафіксовано падіння усіх складових індикатора споживчих настроїв українців — від особистого матеріального становища до стану економіки країни, від оцінок поточної ситуації до очікувань на майбутнє. Про це повідомляє дослідницька агенція Info Sapiens.

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За даними аналітиків, у червні 2023 року прослідковувалася більш песимістична оцінка населенням України як ситуації станом на зараз, так і майбутнього.

Індекс споживчих настроїв

За даними дослідження, Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 9,5 пунктів та становить 82,5 п. Зменшилися усі складові індикатора.

Індекс поточного становища

Індекс поточного становища зменшився і складає 52,3, що на 6,1 п. нижче за рівень цього показника у травні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 47,3, що на 3,1 п. нижче за показник у травні;

індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 9 п. та встановився на позначці 57,3 п.

Індекс економічних очікувань

Індекс економічних очікувань у червні зменшився на 11,8 п. та складає 102,6 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 96,4 п., що на 11,2 п. нижче за рівень цього показника у травні;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 14,1 п. та складає 87,3 п.;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 10,2 п. порівняно з минулим місяцем та складає 124,1 п.

Індекс динаміки безробіття та інфляційних очікувань

У червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 9,1 п. та складає 129,9 п.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 8,3 п. та складає 182,3 п.

Очікування щодо курсу гривні

Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 6,7 п. та складає 138,6 п.

Дослідження

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Структура вибірка відповідає структурі населення за такими параметрами, як стать, вік, розмір населеного пункту і регіон відповідно до останніх наявних даних Державної служби статистики України перед повномасштабним вторгненням росії 24 лютого 2022 р.