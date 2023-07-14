Аналітик RoboForex: курс ВВП-варантів України подався до нових максимумів

Судячи з динаміки курсу ВВП-варрантів та єврооблігацій, підсумки саміту НАТО для України визнані задовільними. Morgan Stanley тримав у своєму портфелі з початку року ВВП-варранти і вже встиг непогано на них заробити. До початку військового протистояння справедлива ціна цих паперів, на думку аналітиків JPMorgan, була на рівні 130,00%. Залежно від результатів конфлікту цей прогноз можна переглянути. Падіння ВВП за підсумками 2022 року виявилося значно меншим за початкові прогнози, що дає підстави очікувати відновного зростання в поточному році. Проте залишається безліч питань до Кабміну, який напередодні військового вторгнення активно викуповував ВВП-варранти з ринку на шкоду інтересам України. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Курс ВВП-варантів України (%). Джерело: teletrader.com

На початку березня 2022 року курс ВВП-варантів України оновив історичний мінімум, досягнувши позначки 15,00% від номіналу. На даний момент він дорівнює 43,63%. Виходячи з поточної динаміки котирувань вартість цих паперів може зрости до 55,00%, оновивши максимум травня минулого року. Morgan Stanley вже заробив на ВВП-варрантах понад 50,00% за 3 місяці. На думку аналітиків банку, незважаючи на наслідки інциденту, що відбувся в РФ, економічні перспективи України стали виглядати менш «похмурими». За нинішніх обставин стабілізуючим фактором є підтримка з боку ЄС, США, МВФ та Світового банку. У рамках цієї допомоги наша країна нещодавно отримала понад 4 млрд. доларів США.

Курс єврооблігацій України зі строком погашення у 2024 році станом на 14.07.2023 (%). Джерело: dragon-capital.com

Разом із ВВП-варантами зростає вартість і українських євробондів. Єврооблігації України зі строком погашення у 2024 році з 26 червня подорожчали з 25,50% від номіналу — до 31,00%. Відносне зростання становило 21,56%. При цьому практично всі випуски українських євробондів мають «сміттєву» прибутковість вищу за 200% річних. Ймовірно, ще не одна реструктуризація держоблігацій і бондів держкорпорацій, перш ніж будуть знайдені прийнятні умови для їх погашення.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,30, а євро досяг позначки 40,80. Ймовірно, до кінця поточного року НБУ таки зможе утримати стабільність на валютному ринку. Якісь істотні зміни можливі ближче до осені. Важливим для ринку будуть підсумки переговорів про продовження «зернової угоди».