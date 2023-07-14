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14 липня 2023, 11:29 Читать на русском

Клон Parimatch викачує гроші українців до Кенії, — журналіст

Попри запроваджені санкції гемблінгова компанія Parimatch продовжує працювати. — Про це написав на свій сторінці у Фейсбук журналіст Євген Плінський. «Ні, поки ніхто не знімає з них санкції, але останній час в мережі активно рекламується такий собі „BuddyBet“ який відкрито пов’язує себе з Parimatch та обіцяє навіть витягнути кошти які застрягли на рахунках РМ», — повідомив він.

Попри запроваджені санкції гемблінгова компанія Parimatch продовжує працювати. — Про це написав на свій сторінці у Фейсбук журналіст Євген Плінський.

Санкції проти найбільшої місцевої букмекерської контори Parimatch було запроваджено у березні цього року за фінансування тероризму. Структурний підрозділ компанії працював у росії і окупованому Криму, а власниками є громадяни рф. Одночасно до санкційного списку потрапила компанія Pokermatch, яка теж входить в групу компаній Parimatch та ще кілька менш відомих в Україні компаній з орбіти холдингу, як от, наприклад, «Ауспіція Лімітед». На момент запровадження санкцій на розрахункових рахунках компанії ТОВ «Паріматч» було заблоковано 250 мільйонів гривень клієнтів.Тоді керівництво пообіцяло знайти легальний механізм для їх повернення.

Натомість, як виявилось зараз, компанія продовжує створювати клонів аби й надалі заробляти на українцях.

«У випадку з фактично клоном „Parimatch“ все працює. Сайт активний, а рахунок без проблем поповнюється», — констатує Плінський. Заради експерименту він зайшов на сайт, зареєструвався і через карту «Монобанк» легко поповнив рахунок на 150 грн. У отриманій ним квитанції зазначалося, що отримувачем грошей стала компанія HADLEY POINT LIMITED яка розташована у столиці Кенії Найробі.

Поцікавившись у банку, куди та за що пішли гроші, з`ясувалося, що їх провели за кодом 8299 «Послуги догляду за дитиною».

«Чистої води злочинний „міскодинг“. (Зміна коду платежу коли поповнюєш рахунок в казино, і ці гроші мають обкладатись податками, але код змінють і вони йдуть як за послуги або товари). Чому такі платежі взагалі проходять, скільки клонів типу „BuddyBet“ в нас працює та що ще треба кому зробити щоб закрити питання виходу грошей з України в усілякі там Кенії», — ці питання журналіст задав контролюючим органам (в тому числі НБУ), а також monobank та MasterCard.

У коментарях під постом дописувачі також попросили дати оцінку тому, що відбувається, Мінцифри. «Міністерство цифрової трансформації, будь ласка розберіться», — написала одна з підписниць журналіста.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Антон Куминов
Антон Куминов
14 липня 2023, 11:41
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*** ) теперь налоги идут в другую страну)
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0
mikeee
mikeee
14 липня 2023, 12:11
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Ще є паріматч, який ''маскується'' під брендом GRA. а покерматч проводить транзакції через Казахстан)
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