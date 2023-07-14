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14 липня 2023, 11:01 Читать на русском

Нафта продовжує дорожчати, ринки Азії йдуть вгору: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Фондові індекси США зросли у четвер

S&P 500 додав 0,9%, високотехнологічний Nasdaq — 1,6%, а індекс Dow Jones — 0,1%.

Американський ринок акцій продовжив тижневе зростання на тлі нових ознак уповільнення інфляції у США.

У четвер вийшли дані про індекс цін виробників (PPI) у країні. У червні PPI показав зростання на 0,1%, що виявилося нижчим за очікування в 0,2%.

Грунтуючись на останніх даних щодо інфляції, інвестори сподіваються, що Федеральна резервна система США незабаром закінчить кампанію підвищення ставок і перейде до їх зниження.

За даними CME FedWatch, учасники ринку очікують на зниження відсоткових ставок вже в січні 2024 року, а не в березні, як раніше багатьма передбачалося.

Ринки Азії зростають другий день поспіль

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,9%, японський Nikkei та сінгапурський STI додали 0,3%, південнокорейський Kospi подорожчав на 1,2%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng зросли на 0,3% та 0,2% відповідно.

Азійські фондові індекси демонструють найкращу тижневу динаміку з початку цього року, оскільки зниження інфляції у США посилило оптимізм інвесторів.

Нафта продовжує дорожчати на тлі зростання попиту на енергоресурси

За підсумками вчорашніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 1,5% до $81,36 за барель, а контракти на WTI додали 1,5% до $76,89.

Ціни на сиру нафту досягли максимумів з кінця квітня 2023 року, оскільки попит на енергоресурси продовжує зростати.

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), світовий попит на нафту досягне рекордно високого рівня цього року в 102,1 млн барелів на день.

Тим часом світовий попит на нафту перебував під тиском цього року на тлі складної глобальної економічної ситуації. Зокрема, у Європі знижується споживання енергоресурсів на тлі різкого уповільнення промислової активності. Однак це компенсується вищим попитом на нафту з боку Китаю, зауважує Seeking Alpha.

Дистанційна робота може скоротити вартість офісів на $800 млрд по всьому світу

Згідно з дослідженням McKinsey, збереження тенденції працювати дистанційно призведе до того, що до 2030 року вартість офісних будівель у найбільших містах світу знизиться на $800 млрд.

Зараз заповнюваність офісів приблизно на 30% нижче за рівні до початку пандемії COVID-19, при цьому, тільки 37% працівників ходять в офіс щодня, йдеться у звіті міжнародної консалтингової компанії.

У McKinsey вважають, що в майбутньому гібридний формат роботи нікуди не подінеться, а також звертають увагу на те, що спад у сфері комерційної нерухомості може призвести до збитків банків, які фінансують багато операцій у галузі.

Джерело: Мінфін
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