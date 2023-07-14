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14 липня 2023, 10:02 Читать на русском

НБУ створив департамент міжнародного співробітництва

Національний банк для посилення напряму міжнародної співпраці та європейської інтеграції вносить зміни у власну організаційну структуру. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк для посилення напряму міжнародної співпраці та європейської інтеграції вносить зміни у власну організаційну структуру.
Фото: bank.gov.ua

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Так, замість Управління європейської інтеграції та міжнародних програм у структурі регулятора створений Департамент міжнародного співробітництва.

Чим буде займатися новий департамент

За словами НБУ, Департамент міжнародного співробітництва суттєво розширить функції, які досі виконувало Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

Зокрема, зосередиться на сприянні імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) у сфері фінансових послуг та виконанню критеріїв для вступу до ЄС у межах компетенцій Нацбанку.

«Статус України як країни-кандидата на членство в ЄС та реалізація наших оновлених стратегічних цілей вимагає від НБУ підвищення ефективності виконання функцій з міжнародної діяльності та оновлення підходів у цій сфері.

Розвиток міжнародної співпраці та відносин з іноземними стейкхолдерами, проведення своєчасних та результативних комунікацій з ними є надважливими віхами на шляху до перемоги та післявоєнного відновлення як для Національного банку, так і на рівні країни.

Тож ми націлені на осучаснення міжнародного напряму та будемо розвивати нашу команду, підвищувати її компетенції та можливості, щоб мати спроможність проактивно відповідати на виклики сьогодення та створювати міцний фундамент для нашого європейського майбутнього", — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Конкурсний відбір на посаду директора департаменту

Нацбанк розпочав конкурсний відбір на посаду директора Департаменту міжнародного співробітництва.

До сфери його відповідальності належатиме, зокрема:

  • забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції, розвиток співпраці з ЄС у фінансовій сфері, взаємодія з інституціями ЄС та просування інтересів Національного банку на шляху до ЄС;
  • розвиток співробітництва з міжнародними фінансовими організаціям, реалізація міжнародних проєктів та програм, посилення міжнародної присутності Національного банку шляхом координації процесу набуття членства в міжнародних організаціях з ключових напрямів центробанкінгу;
  • розвиток діалогу з центральними банками та органами нагляду за фінансовими установами іноземних держав, забезпечення представлення інтересів та позиції Національного банку в міжнародних відносинах України;
  • забезпечення ефективного функціонування системи організаційно-протокольного забезпечення міжнародних зв’язків та перекладу;
  • розвиток співробітництва з міжнародними партнерами для посилення інституційної спроможності Національного банку та поширення власного досвіду українського регулятора.

До призначення очільника нового департаменту й формування його штату працівники Управління європейської інтеграції та міжнародних програм продовжуватимуть виконувати функції управління та свої посадові обов’язки під керівництвом Володимира Кучина.

Департамент міжнародного співробітництва входить до вертикалі підпорядкування «Монетарна стабільність», загальне керівництво якою здійснює заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Джерело: Мінфін
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