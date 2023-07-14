Минулої доби українські захисники ліквідували ще 550 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 236 590 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
550 російських окупантів, 5 танків, 2 ракети та 31 БПЛА. Втрати ворога за 13 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 236590 (+550) осіб ліквідовано,
- танків — 4097 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 8008 (+9) од,
- артилерійських систем — 4449 (+24) од,
- РСЗВ — 680 (+2) од,
- засоби ППО — 423 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3783 (+31),
- крилаті ракети — 1273 (+2),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7019 (+24) од,
- спеціальна техніка — 662 (+10).
Джерело: Мінфін
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