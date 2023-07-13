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13 липня 2023, 19:17 Читать на русском

Рада спростила процедуру банкрутства для бізнесу на час воєнного стану

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу з процедур банкрутства щодо застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану». Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу з процедур банкрутства щодо застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану».
Фото: pixabay.com

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Мета законопроєкту

У пояснювальній записці до законопроєкту № 7442 указано, що мета законопроєкту — спрощення доступу суб'єктів господарювання, які стали неплатоспроможними через повномасштабну збройну агресію РФ, до судових процедур банкрутств і підвищення ефективності їх застосування в умовах воєнного та післявоєнного стану та уточнення низки процесуальних питань і усунення технічних неузгодженостей у Кодексі з процедур банкрутства.

Крім того, документ має на меті дозволити арбітражним керуючим здійснювати свої повноваження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) без додаткового звернення до господарського суду, що має зменшити строки розгляду справ і зменшити витрати, пов’язані із їх розглядом.

Для цього пропонується встановити форму, порядок направлення та надання відповіді/інформації на запит арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією майна), який здійснює повноваження у справі про банкрутство.

Крім того, передбачене забезпечення вимог кредиторів за рахунок арешту майна не лише боржника, а й майна осіб, які несуть з боржником субсидіарну чи солідарну відповідальність.

Документ також передбачає, що на період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його скасування збори та комітет кредиторів можуть проводитися дистанційно, а господарський суд зможе продовжувати строки проведення засідань.

Також пропонується зупиняти нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктуризовані згідно з планом санації чи плану реструктуризації боргів.

Крім того, справу про банкрутство (неплатоспроможність), коли неплатоспроможність зумовлена бойовими діями, може бути відкрито за заявою боржника без виплати авансової винагороди арбітражному керуючому на депозитний рахунок суду.

При цьому боржник та арбітражний керюючий повинні будуть укласти угоду про виконання керуючим повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) до її закриття з оплатою винагороди, умови якої визначатимуться даною угодою.

Джерело: Мінфін
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