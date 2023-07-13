Курс валют на вечір 13 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 13 липня Закриття 13 липня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,78/40,17 40,93/41,34 15/17

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,30 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,40 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,20, євро — 41,01−41,30 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.