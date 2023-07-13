До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 13 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 13 липня
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Закриття 13 липня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,78/40,17
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40,93/41,34
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15/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,30 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,40 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,20, євро — 41,01−41,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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