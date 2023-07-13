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13 липня 2023, 16:33 Читать на русском

Свириденко: Залучення інвестицій через механізм державно-приватного партнерства — один з пріоритетів у відбудові

Мінекономіки працює над посиленням ефективності механізму державно-приватного партнерства як одного з пріоритетних напрямків для залучення інвестицій. Про це зазначила перший віце-прем'єр-міністр України — міністр економіки Юлії Свириденко під час онлайн-зустрічі з представниками Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

Мінекономіки працює над посиленням ефективності механізму державно-приватного партнерства як одного з пріоритетних напрямків для залучення інвестицій.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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«Приватний сектор та приватні інвестиції будуть відігравати вирішальну роль у відбудові країни. І державно-приватне партнерство стане одним з основних механізмів для залучення інвестицій в різні проекти в інфраструктурі, соціальній сфері, енергетиці, сфері охорони здоров’я тощо, як на державному, так і на місцевому рівні.

Саме тому ми зараз шукаємо можливість зміцнити спроможність нашої Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства, розширити її діяльність, та розраховуємо на допомогу наших міжнародних партнерів в цьому напрямку", — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, Мінекономіки розглядає державно-приватне партнерство як один з перспективних напрямів залучення інвестицій і фокусує зусилля на модернізації цього механізму, щоб максимально його застосовувати, коли дозволить безпекова ситуація в країні.

Зокрема, Міністерство активно долучено до роботи над ухваленим вже в першому читанні Парламентом законопроектом, який спрямований на вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму ДПП для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових об'єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України (реєстр. № 7508).

Прийняття цього законопроекту дозволить впровадити нову модель ДПП на основі плати за експлуатаційну готовність, що дасть можливість використовувати різні джерела фінансування для одночасного відновлення великої кількості об'єктів, а також спростити та стандартизувати процедури підготовки проектів ДПП, запровадити електронну систему закупівель для таких проектів за стандартами ЄС.

На сьогодні в партнерстві з IFC розроблено Дорожню карту та затверджено перелік потенційних секторів і проектів, які спрямовані на відновлення інфраструктури та економіки України, визначено пілотні проекти, над впровадженням яких вже розпочато роботу, попри війну в Україні. Зокрема, це проекти у сфері охорони здоров’я, енергетики, житлового будівництва, інфраструктури.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Sweetdream
Sweetdream
13 липня 2023, 17:11
#
Пілоткою «визначено пілотні проекти»… Інвестиції поллються рікою. бла-бла-бла…
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