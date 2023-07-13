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13 липня 2023, 15:35 Читать на русском

Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у першому читанні

Верховна рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт № 7457 про легалізацію медичного канабісу. Документ за основу підтримали 268 нардепів. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт № 7457 про легалізацію медичного канабісу.
Фото: freepik.com

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У пояснювальній записці законопроєкту з посиланням на дослідження вчених йдеться, що канабіс доцільно застосовувати при:

  • неврологічних захворюваннях, таких як розсіяний склероз, епілепсія;
  • захворюваннях травного тракту та побічних ефектах, пов'язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД;
  • наркотичній залежності та проблемах психічного характеру (за попередніми доказами, ефективне використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів та алкоголю, а також для подолання тривоги, ПТСР та порушення сну);
  • хронічному болю невропатичного походження;
  • паліативній допомозі (наприклад, для полегшення комплексу симптомів онкохворих).

У законопроєкті йдеться, що культивуванням канабісу зможуть займатися юридичні особи всіх форм власності за наявності ліцензії та у межах встановлених Кабміном квот.

Розробляти нові наркотичні засоби зможуть наукові установи (державної, комунальної чи приватної форми власності за наявності ліцензії) виключно для застосування з медичною метою, а також для наукової діяльності.

Законопроєкт передбачає, що продавати ліки, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, можна буде в аптеках усіх форм власності за наявності ліцензії. Купити такі засоби можна буде виключно за електронним рецептом лікаря.

Міжнародний комітет з контролю за наркотиками при ООН у звіті від 2019 року наголошував на необхідності доступності ліків, що містять наркотичні речовини, відповідно до вимог міжнародного права. А це своєю чергою включає дозвіл на використання конопель у медичних та науково-дослідних цілях.

Європейський моніторинговий центр з наркотиків та наркотичної залежності у 2018 році оновив рекомендації щодо використання конопель у медицині. Такі висновки дали поштовх до легалізації застосування канабісу в медичних та наукових цілях.

Використання канабісу у медицині дозволено у 56 країнах світу, серед яких Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Чехія, Франція, Португалія, Польща, Греція, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США та Канада.

Джерело: Мінфін
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