Ілон Маск відкриває нову компанію, американські індекси зросли: що треба знати вранці

Американські індекси зросли у середу

S&P 500 додав 0,8%, високотехнологічний Nasdaq — 1,2%, а індекс Dow Jones — 0,3%. Все через зниження рівня інфляції у США.

Індекс споживчих цін в Америці у червні зріс на 3% у річному обчисленні. Опитані Dow Jones економісти чекали зростання на 3,1%. Порівняно з попереднім місяцем індекс зріс на 0,2%, що також менше за прогнози аналітиків. Крім цього, базовий індекс споживчих цін зафіксував найнижчий річний приріст за більш як два роки.

Останні дані щодо інфляції вселили надію на те, що Федеральна резервна система США зможе знизити інфляцію, не підштовхуючи американську економіку до рецесії, зазначає CNBC News.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону ростуть слідом за Волл-стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 1,9%, японський Nikkei додав 1,7%, південнокорейський Kospi подорожчав приблизно на 1%, сінгапурський STI збільшився на 1,6%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng зросли 0,9% та 2,5% відповідно.

Інвестори в Азії з оптимізмом зустріли дані щодо зниження рівня інфляції у США. Крім того, учасники ринку уважно стежили за виходом звіту з торгівлі Китаю. Згідно з ним, китайський експорт зріс на 3,7% у першому півріччі 2023 року в той час, як імпорт практично не змінився.

Акції технологічних компаній Китаю стрімко зростають на тлі ознак підтримки сектора з боку уряду

З початку тижня індекс Hang Seng Tech, який відслідковує ринкову вартість найбільших технологічних компаній Китаю з лістингом у Гонконгу, зріс на понад 8%.

Серед лідерів зростання цього тижня акції таких китайських IT-компаній, як Bilibili (15,8%) та Kuaishou Technology (12,8%).

Підтримку сектору надали нові передумови щодо ослаблення репресій з боку уряду Китаю.

Останньою ознакою зниження регуляторного тиску стала зустріч прем'єр-міністра Китаю Лі Цян із керівниками провідних технологічних компаній країни. Цян закликав інтернет-компанії підтримати реальну економіку за рахунок інновацій, натомість пообіцявши, що чиновники створять справедливе середовище та пом'якшать контроль за дотриманням вимог.

Уряд Китаю сподівається, що технологічні компанії створять більше робочих місць, підтримуючи міжнародну конкурентоспроможність та допомагаючи реальній економіці, зауважують експерти.

Ілон Маск оголосив про створення нової компанії, що спеціалізується на штучному інтелекті

Генеральний директор Tesla та SpaceX, а також власник Twitter, у середу оголосив про створення нової компанії під назвою xAI, яка займатиметься розвитком технологій штучного інтелекту.

Співробітниками xAI стали колишні працівники Microsoft, Tesla, Twitter, а також Google, DeepMind та OpenAI.

Компанія збирається конкурувати з такими фірмами як OpenAI (творець ChatGPT), Google і Anthropic. Головна мета xAI — зрозуміти справжню природу Всесвіту, йдеться на сайті компанії.