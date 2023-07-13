Минулої доби українські захисники ліквідували ще 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 236 040 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
510 російських окупантів, 2 танки та 26 БПЛА. Втрати ворога за 12 липня
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,
- танків — 4092 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7999 (+9) од,
- артилерійських систем — 4425 (+23) од,
- РСЗВ — 678 (+4) од,
- засоби ППО — 421 (+6) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3752 (+26),
- крилаті ракети — 1271 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6995 (+17) од,
- спеціальна техніка — 652 (+5).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі