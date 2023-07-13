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13 липня 2023, 9:32 Читать на русском

У Південній Кореї вимагатимуть розкриття даних про купівлю цифрових активів: що нового на ринку криптовалют

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Південна Корея вимагатиме розкриття даних про купівлю криптовалют

З січня 2024 року Комісія з фінансових слуг Південної Кореї (FCS) зобов'яже компанії розкривати дані щодо наявності на балансі цифрових активів. Це випливає з оновлених правил бухгалтерського обліку.

Інформація включає оцінку та характеристику токенів, бізнес-модель та облікову політику.

Вимоги поширять також на емітентів криптовалют. Для них потрібно додатково повідомляти про класифікацію токенів, їх ринкову та балансову вартість.

Ініціатива спрямована на підвищення прозорості звітності. Поправки схвалила Рада зі стандартів бухгалтерського обліку Кореї. Поштовхом до схвалення став крах екосистеми Terra.

Bank of China тестує офлайн-платежі з цифровим юанем

Один із найбільших державних банків Китаю — Bank of China — тестує новий офлайн-спосіб для оплати цифровим юанем (e-CNY), пов'язаний із SIM-картками.

У рамках ініціативи установа уклала партнерство з телекомунікаційними операторами China Telecom та China Unicom.

Користувачі зможуть здійснювати платежі за допомогою телефонів, підключивши додаток національної цифрової валюти до SIM-карток, оснащених технологією NFC. Це означає, що платежі можуть оброблятись навіть при вимкненому пристрої.

Спочатку функція доступна на телефонах Android і тільки в деяких районах Китаю.

КНР тестує цифровий юань упродовж трьох років. За підсумками 2021 року обсяг транзакцій з e-CNY досяг 87,57 млрд юанів (близько $13,68 млрд), зареєстровано 261 млн унікальних цифрових гаманців.

Мільярдер Тім Дрейпер зберіг свій прогноз зростання біткоїна до $250 000, але переніс його на 2025 рік

Венчурний інвестор і мільярдер Тім Дрейпер в інтерв'ю Bloomberg TV знову повторив свій прогноз досягнення біткойном позначки $250 000, але переніс його на 2025 рік.

«Я не очікував, що бюрократія в США буде такою агресивною. Мені здавалося, чиновники усвідомлюють, що їм доводиться конкурувати з рештою світу», — пояснив він.

На його думку, правозастосовне регулювання Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) видавлює бізнес із США, що вдарило за ціною першої криптовалюти.

«Це чудова система, чудова валюта, відмінний спосіб роботи. Я чекаю часів, коли запущу фонд для 100% інвестицій у біткоїн, коли всі мої портфельні компанії почнуть платити співробітникам та постачальникам у цифровому золоті, коли всі податки будуть сплачуватись у першій криптовалюті. В цьому випадку не буде бухгалтерського обліку, аудиту, звітності, все буде у блокчейні. Все чесно та прямолінійно», — заявив Дрейпер.

Фонд ARK Invest Кеті Вуд продав невелику частину акцій криптобіржі Coinbase

Керований ARK Invest флагманський фонд ETF ARK Innovation продав 135 152 цінних паперів Coinbase (близько $13,4 млн).

ARK Invest відновила купівлю акцій платформи у жовтні 2022 року після паузи у чотири місяці. Компанія послідовно нарощувала позиції і лише у березні 2023 року позбулася пакета на $13,5 млн.

Наприкінці квітня фонди Кеті Вуд докупили цінних паперів торгового майданчика на $8,6 млн. Угода відбулася того ж дня, коли Coinbase подала судову скаргу щодо SEC.

У травні підконтрольні ARK Invest структури вклали до криптобіржі $8,3 млн і $7,5 млн.

Остання покупка припала на 6 червня, коли Комісія подала до суду на криптобіржу. Тоді керовані ARK Invest фонди докупили 419 324 акції Coinbase на суму $21,64 млн.

Комісія звинуватила компанію в незареєстрованій пропозиції цінних паперів у вигляді низки токенів та незаконному об'єднанні трьох функцій — як брокер, біржа та клірингова агенція, які зазвичай поділяються на традиційних ринках. Під приціл регулятора також потрапила програма стейкінгу Coinbase Earn.

У той день акції платформи впали на 9,1%. У момент падіння капіталізації перевищило 13,5%.

Джерело: Мінфін
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