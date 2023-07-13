13 липня європейська валюта подорожчала на 12 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,28 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро подорожчало на 12 копійок. Курс НБУ
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Валютний ринок
12 липня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,16 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 27 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу.
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Джерело: Мінфін
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