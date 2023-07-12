Європейське банківське управління випустило рекомендації для емітентів стейблкоїнів

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Документ закликає компанії підготувати бізнес для відповідності затвердженому 20 квітня законодавству, яке набуде чинності 30 червня 2024 року.

«Заява покликана стимулювати своєчасні підготовчі дії до MiCA для зниження ризиків потенційно руйнівних та різких змін бізнес-моделі на пізнішому етапі, а також для сприяння зближенню з наглядовими органами та забезпечення захисту споживачів», — йдеться у прес-релізі.

Організаціям, що випускають стейблкоїни, потрібно:

забезпечити повне розкриття інформації для клієнтів;

подати публічну бізнес-модель;

налагодити ефективну систему управління, включаючи менеджмент ризиків;

створити механізм викупу та мати достатні резерви;

реєструватися в EBA.

У відомстві зазначили, що рекомендації для емітентів поки що мають добровільний характер, проте до початку дії закону не гарантується і захист інвесторів.

«Нагадуємо, що до набуття чинності MiCA стейблкоїни та токени електронних грошей не є регульованими інструментами, і тому споживачі ще не користуються правами та засобами захисту, викладеними в ньому», — додало EBA.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, за словами заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, для повноцінного запуску біткоін-індустрії Україні достатньо прийняти лише базові, найважливіші норми MiCA.