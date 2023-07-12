Курс валют на вечір 12 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 27 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 12 липня Закриття 12 липня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,31/40,71 40,58/40,97 27/26

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,35 грн. Євро купують за 40,55 грн, а продають за 41,20 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,25−37,25, євро — 40,85−41,10 грн.

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