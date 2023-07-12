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12 липня 2023, 16:32 Читать на русском

Долар сягнув 2-місячного мінімуму перед публікацією даних по інфляції в США

Ставки на різке уповільнення інфляції в США призвели до того, що в середу трейдери обвалили долар до 2-місячного мінімуму, а вартість запозичень на ринку облігацій знизилася третій день поспіль. Про це повідомляє Reuters.

Ставки на різке уповільнення інфляції в США призвели до того, що в середу трейдери обвалили долар до 2-місячного мінімуму, а вартість запозичень на ринку облігацій знизилася третій день поспіль.
Фото: pixabay.com

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Економісти, опитані Reuters, очікують, що інфляція споживчих цін в США в червні сповільниться до 3,1% з 4% в травні, чого може бути достатньо, щоб переконати ФРС припинити агресивне підвищення ставок — якщо не в цьому місяці, то, принаймні, найближчим часом.

Основні фондові ринки Європи відкрилися ростом на 0,7%, знову на чолі з високотехнологічним сектором, а основний світовий індекс MSCI, що охоплює 47 країн, зріс на цілих 20% з мінімумів, досягнутих у жовтні через підвищення ставок.

Валютний ринок також рухався. Мінімум долара означав, що він досягнув найдовшого відрізку втрат з березня. Єна знову піднялася вище 140, а фунт стерлінгів досяг 15-місячного максимуму, оскільки Банк Англії заявив, що Британія справляється з підвищенням процентних ставок.

Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що базова ставка інфляції в США знизилася вже третій місяць до 5% з 5,3%, хоча це більш ніж удвічі перевищує цільовий показник ФРС у 2%.

Ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів цього місяця в 92%, але залишаються сумніви щодо подальших підвищень.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Antin1982
Antin1982
12 липня 2023, 16:59
#
Крос курс Є-$ вже майже 1.11. Жду до 1.13 і поміняю всі свої євро на долари. В кого які думки по крос-курсу?
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+30
Sweetdream
Sweetdream
12 липня 2023, 17:09
#
Жду 1,5 і тільки тоді мінятиму.) Інакше доведеться фіксувати збитки.
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0
Sweetdream
Sweetdream
12 липня 2023, 17:04
#
А чому решту статті з Рейтерса не переклали? Спільнота хоче розуміти, що там відбувається в цивілізованому світі.) Ставка ФРС зростає - долар дорожчає - відсоток за облігацію падає. Формули в студію!
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