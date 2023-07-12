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12 липня 2023, 16:00 Читать на русском

Відтепер поповнюйте будь-яку картку Ощаду без комісії в усіх терміналах EasyPay

У складний час сьогодення лідери фінансового ринку об'єднуються, щоб вдосконалювати платіжний сервіс та забезпечити максимальний комфорт при користуванні послугами. Відтепер клієнтам Ощадбанку доступне поповнення карток готівкою без комісії в усіх терміналах EasyPay на суму до 30 тис. грн!

EasyPay ― найбільша всеукраїнська мережа платіжних терміналів, яка працює на ринку більше 15 років. Термінали самообслуговування розташовані в найзручніших місцях по всій Україні.

«Як соціально-важлива платіжна система EasyPay постійно працює над підвищенням доступності платіжних сервісів. Вже понад 80% послуг, які відносяться до цієї категорії в наших терміналах, на сайті та в застосунку, доступні для сплати без комісії, і разом з партнерами ми впевнено рухаємось до абсолютної цифри», ― розповів Антон Авраменко, комерційний директор EasyPay.

Поява безкомісійного поповнення карток Ощаду в терміналах EasyPay допоможе забезпечити максимальний комфорт споживачам банківських послуг. Це підтвердив також Володимир Москаленко, директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку:

«В часи військового стану в країні підтримка клієнтів є найголовнішим пріоритетом Банку, зокрема у сегменті електронної комерції. Відміна комісії несе не тільки економічні переваги клієнтам, але й сприяє підвищенню безпеки та швидкості розрахунків. Разом з цим кожен клієнт банку має відчувати підвищення зручності користування картками щодня».

Як поповнити картку Ощадбанк в терміналах EasyPay

Всі клієнти Банку можуть скористатися послугою «Поповнення картки Ощадбанк» з позначкою «0%» в будь-якому терміналі партнера EasyPay. Сервіс легко знайти на головному екрані.

Необхідні дії для користування сервісом:

  • Знайдіть найближчий термінал EasyPay за допомогою інтерактивної мапи на сайті https://terminals.easypay.ua/ чи в мобільному застосунку EasyPay.

  • Виберіть сервіс поповнення картки Ощадбанк з позначкою «0%».

  • Введіть номер картки або здійсніть зчитування NFC-рідером.

  • Внесіть готівку та ваші кошти будуть миттєво зараховані.

Шукайте найближчий до вас термінал EasyPay на мапі та поповнюйте картку Ощадбанк там, де зручно. Дані оновлюються кожні 15 хвилин, тому можете бути впевнені, що термінал, до якого прямуєте, ― активний.

Джерело: Мінфін
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