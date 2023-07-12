Stockity: Посібник інноваційної платформи для трейдингу

Якщо ви зацікавлені в онлайн трейдингу і хочете дослідити нові можливості, Stockity — це саме та платформа, яка вам потрібна. У цьому короткому, але інформативному посібнику ви дізнаєтеся про Stockity та все, що вам потрібно знати, щоб почати торгувати.

Що таке Stockity?

Stockity — це популярна платформа, яка дозволяє торгувати різноманітними фінансовими активами. Вона розроблена таким чином, щоб бути зручною та доступною для трейдерів усіх рівнів, включаючи початківців.

Stockity доступний як у вигляді веб-сайт, так і у вигляді мобільного додатку, що дозволяє трейдерам мати гнучкий доступ до ринків у будь-який час і з будь-якого місця. Для початку відвідайте веб-сайт Stockity або завантажте додаток з вашого улюбленого магазину додатків.

Зверніть увагу! Користувачі Android також можуть завантажити Stockity APK, якщо у них виникли проблеми з установкою програми з Google Play.

Реєстрація та верифікація облікового запису

Ви, мабуть, зараз думаєте про те, як зареєструвати акаунт на Stockity і почати торгувати. Процес реєстрації дозволить вам створити свій обліковий запис за кілька хвилин. Зробіть вхід на Stockity і заповніть реєстраційну форму.

Після реєстрації відбувається процес верифікації рахунку Stockity. Верифікація зазвичай передбачає надання особистої інформації та підтвердження вашої особи.

Ось кілька порад про те, як пройти верифікацію свого рахунку Stockity:

Підготуйте документи, які співробітники Stockity запросили у вас.

Надішліть їх на адресу support@stockity.id.

Дочекайтеся закінчення перевірки.

Верифікація акаунту займає близько 10 хвилин завдяки автоматизації. Після цього ви зможете знову зробити вхід у свій рахунок Stockity і бути впевненими, що він у безпеці.

Як працює Stockity?

Перш ніж торгувати на Stockity, ви повинні освоїти основи і зрозуміти, як працює платформа. Для цього існує демо-рахунок з віртуальними коштами. Тут ви можете вивчити індикатори Stockity і протестувати різні торгові стратегії безпечно, не ризикуючи своїми інвестиціями.

Торгівля на платформі працює за простим принципом: ви прогнозуєте рух ціни активу протягом певного періоду часу. Stockity надає різні інструменти, стратегії та індикатори, які допоможуть вам приймати обґрунтовані торгові рішення.

Розглянемо покроково, як торгувати на Stockity:

Виберіть актив і тривалість вашої торгівлі — від 1 до 60 хвилин. Вкажіть суму інвестицій в угоду. Проаналізуйте ринок і вирішіть, чи буде ціна активу зростати (натисніть зелену стрілку) або падати (натисніть червону стрілку). Дочекайтеся закінчення угоди і дізнайтеся результат.

Якщо ваш прогноз виявиться правильним в кінці угоди, ви отримаєте прибуток на основі заздалегідь визначеного відсотка. Якщо ваш прогноз невірний, ви можете втратити вкладену суму.

Вивчаємо плюси і мінуси

Давайте розглянемо плюси та мінуси торгової платформи Stockity.

Плюси:

Зручний інтерфейс.

Широкий вибір активів для торгівлі.

Понад 30 простих у використанні торгових інструментів.

Наочна інформаційна панель.

Мінуси:

Додаток Stockity має урізаний функціонал у порівнянні з веб-версією.

Наразі працює в обмеженій кількості країн.

Чи безпечний Stockity?

Якщо вас цікавить, чи не є Stockity шахрайством, зверніть увагу на довіру до платформи з боку мільйонів трейдерів. Це головний параметр того, що Stockity безпечна платформа. Також ознайомтеся з Клієнтською угодою та Політикою AML, які ви можете легко знайти на платформі.

Чи варто мені реєструватися на Stockity?

Перш ніж реєструватися на Stockity, важливо врахувати ризики, пов'язані з торгівлею на фінансових ринках. Ринки можуть бути волатильними, і завжди існує ймовірність втратити ваші інвестиції. Дуже важливо підходити до торгівлі з обережністю, встановлювати реалістичні очікування і інвестувати тільки те, що ви можете дозволити собі втратити.

Пам'ятайте, що дуже важливо чітко розуміти ризики, пов'язані з торгівлею. Команда підтримки клієнтів Stockity готова допомогти вам з будь-якими питаннями або проблемами, пов'язаними з використанням платформи.