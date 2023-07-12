Нафта продовжує дорожчати, інвестори чекають на дані щодо інфляції в США: що потрібно знати вранці

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Фондові індекси США зросли у вівторок

S&P 500 додав 0,7%, високотехнологічний Nasdaq — 0,6%, а індекс Dow Jones — 0,9%.

Все через зростання оптимізму інвесторів перед виходом ключових звітів щодо інфляції в США. Крім цього, настрої на ринку були підтримані зростанням акцій JPMorgan, а також інших найбільших американських банків напередодні початку сезону квартальної фінансової звітності наприкінці цього тижня.

Дані за споживчими цінами в США будуть опубліковані сьогодні, а звіт про ціни виробників у четвер.

Тим часом низка чиновників із Федеральної резервної системи США заявили на цьому тижні, що регулятору, ймовірно, потрібно ще більше підвищити ставки, щоб приборкати інфляцію, але кінець циклу посилення, на їхню думку, вже близький.

Ринки Азії торгуються різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,7%, сінгапурський STI додав 0,6%, південнокорейський Kospi збільшився на 0,2%, гонконзький Hang Seng подорожчав на 1,3%, а китайський Shanghai Composite та японський Nikkei знизилися на 0,1% та 0,7% відповідно.

Інвестори в Азії зберігають більш стриманий настрій напередодні виходу даних щодо інфляції у США та Індії.

Wells Fargo: американський ринок акцій не зможе зберегти стале зростання

Аналітики з американського банку менш оптимістичні щодо подальшого зростання фондового ринку США, очікуючи на високу волатильність на тлі економічних проблем у країні.

У Wells Fargo вказали на три фактори, які заважають американському ринку акцій вийти на стійке зростання, які також можуть стати причиною падіння фондових індексів США в найближчі місяці:

ФРС, швидше за все, ще не перестала підвищувати процентні ставки, а до зниження ставок, яке могло б підтримати зростання американського ринку акцій, ще далеко. Економіка США ще не набула рецесії. Історично ринок акцій досягав дна після того, як економіка входила до рецесії і після того, як ФРС починала знижувати відсоткові ставки. Останнім часом ринок зростає завдяки невеликій групі акцій технологічних компаній з великою капіталізацією. Індекси малої та середньої капіталізації продемонстрували відносно скромне зростання з початку року.

Нафта дорожчає на тлі очікуваного скорочення пропозиції

За підсумками вчорашніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 2,2% до $79,40 за барель максимум з 28 квітня 2023 року. Контракти на WTI додали у вівторок 2,5% до $74,86 (максимум із початку травня).

Все через прогнозоване зниження темпів зростання нафтовидобутку. Згідно з останнім звітом Міністерства енергетики США, світова пропозиція нафти цього року знизиться до 101,1 млн барелів на добу.

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що ринок нафти залишатиметься напруженим у другому півріччі цього року на тлі очікуваного високого попиту на енергоресурси з боку Китаю та країн, що розвиваються, у поєднанні з нещодавно оголошеним скороченням поставок із Саудівської Аравії та росії.

Тим часом на тлі зміцнення нафтових цін галузевий індекс США — S&P 500 Energy — зріс учора на 2,2%.

Серед лідерів зростання у вівторок були акції: