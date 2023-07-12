Минулої доби українські захисники ліквідували ще 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 235 530 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
510 російських окупантів, 1 танк та 33 БПЛА. Втрати ворога за 11 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 235530 (+510) осіб ліквідовано,
- танків — 4090 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 7990 (+7) од,
- артилерійських систем — 4402 (+17) од,
- РСЗВ — 674 (+2) од,
- засоби ППО — 415 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3726 (+33),
- крилаті ракети — 1271 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6978 (+12) од,
- спеціальна техніка — 647 (+7).
Джерело: Мінфін
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