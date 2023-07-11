Курс валют на вечір 11 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 11 липня Закриття 11 липня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,30/40,70 40,18/40,58 12/12

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,60−37,35 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,27−37,25, євро — 40,85−41,06 грн.

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