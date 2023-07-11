До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 11 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 11 липня
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Закриття 11 липня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,30/40,70
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40,18/40,58
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12/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,60−37,35 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,15 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,27−37,25, євро — 40,85−41,06 грн.
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Джерело: Мінфін
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