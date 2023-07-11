НБУ призупинив ліцензію страховій компанії «Амальтея»

Національний банк застосував до ПрАТ «Страхова компанія «Амальтея» захід впливу — тимчасове зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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За результатами аналізу звітності компанії за перший квартал 2023 року встановлено, що страховик порушує обов’язковий норматив платоспроможності та достатності капіталу, норматив ризиковості операцій.

Страховій компанії НБУ встановив строк для усунення порушень до 24 серпня 2023 року. Відповідне рішення набирає чинності з 11 липня.

«Амальтея»

За даними НБУ, «Амальтея» здійснює діяльність з добровільних та обов’язкових видів страхування, інших, ніж страхування життя.

У першому кварталі розмір страхових платежів становив 50 тис. грн, страхових відшкодувань — 6 тис. грн зі страхування наземного транспорту (крім залізничного).