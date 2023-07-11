Пов'язаний з Росією флот нафтових танкерів розвалився швидше, ніж з’явився — Bloomberg

Флот танкерів для забезпечення тіньового руху російської нафти зник швидше, ніж був створений. Наразі його кількість скоротилася вдесятеро. Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними Equasis, міжнародної морської бази даних, компанія Gatik Ship Management, яка базується в Мумбаї, зараз керує флотом лише з чотирьох нафтових танкерів. Нещодавно у квітні він мав 42, більшість із яких було зібрано менш ніж за рік.

Зазначається, що Gatik опинилася під пильною увагою на початку цього року, оскільки її флот, який швидко зростав і значна частина якого транспортувала російську нафту, викликав багато запитань.

Пізніше частина флоту Gatik втратила доступ до стандартного галузевого страхування після того, як порушила вимоги «Великої сімки» щодо цін на транспортування російської нафти.

Незабаром після цього деякі кораблі компанії також втратили свою класифікацію в Реєстрі Ллойда — ще одній ключовій службі, яка перевіряє базові технічні стандарти для суден.

«Важко зрозуміти, що насправді сталося з флотом. Судна, які більше не перебувають у комерційному управлінні Gatik, продовжують працювати з російською нафтою. Зараз вони знаходяться під контролем широкого кола компаній, структура власності яких також невідома», — зазначає видання.

Нагадаємо

Країни «Великої сімки» (G7) погодилися з 5 грудня встановити «стелю цін» на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.

ЄС та G7 домовилися з 5 лютого запровадити цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 на російський дизель і $45 на різні масла.