Фунт стерлінгів досяг 15-місячного максимуму

Фунт стерлінгів у вівторок, 11 липня, зріс до 15-місячного максимуму щодо долара після того, як дані показали, що зростання зарплати перевищило очікування, що посилило тиск на Банк Англії щодо подальшого підвищення процентних ставок. Про це повідомляє Reuters.

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Зарплата без урахування бонусів за 3 місяці до травня була на 7,3% вищою, ніж роком раніше, свідчать дані Національної статистичної служби Великої Британії.

Економісти, яких опитало агентство Reuters, прогнозували зростання на 7,1%.

Фунт стерлінгів зріс на 0,3% щодо долара до $1,2899, досягнувши найвищого рівня з 25 квітня минулого року.

Євро подешевшало на 0,1% щодо фунта і коштувало 85,43 пенні.