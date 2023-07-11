Фунт стерлінгів у вівторок, 11 липня, зріс до 15-місячного максимуму щодо долара після того, як дані показали, що зростання зарплати перевищило очікування, що посилило тиск на Банк Англії щодо подальшого підвищення процентних ставок. Про це повідомляє Reuters.
Фунт стерлінгів досяг 15-місячного максимуму
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Зарплата без урахування бонусів за 3 місяці до травня була на 7,3% вищою, ніж роком раніше, свідчать дані Національної статистичної служби Великої Британії.
Економісти, яких опитало агентство Reuters, прогнозували зростання на 7,1%.
Фунт стерлінгів зріс на 0,3% щодо долара до $1,2899, досягнувши найвищого рівня з 25 квітня минулого року.
Євро подешевшало на 0,1% щодо фунта і коштувало 85,43 пенні.
Джерело: Мінфін
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