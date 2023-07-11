Індія може стати другою економікою світу, витрати на держборг США: що потрібно знати вранці

Американські індекси зросли у понеділок

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq додали 0,2%, а індекс Dow Jones збільшився на 0,6%.

Основні фондові індекси США продемонстрували зростання у понеділок, попри зниження паперів технологічних компаній, що раніше були головним двигуном для американського ринку акцій.

Вчора акції Microsoft, Apple та Alphabet (материнська компанія Google) знизилися більш ніж на 1%. З іншого боку, фінансові, енергетичні та промислові сектори були головними драйверами зростання американських фондових індексів.

Волатильність напередодні ключового звіту щодо інфляції в середу та початку сезону звітності у п'ятницю цілком очікувана.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону в основному зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні приблизно на 1,4%, південнокорейський Kospi подорожчав на 1,3%, сінгапурський STI збільшився на 0,2%, китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng додали 0,3% та 1,2% відповідно, а японський Nikkei знизився на 0,3%.

Інвестори в Азії сподіваються, що дані щодо інфляції в США цього тижня підтримають швидке припинення циклу підвищення ставок.

Крім цього, учасники ринку з оптимізмом зустріли заяви влади Китаю про готовність надати держпідтримку сектору нерухомості в країні, що відчуває труднощі.

До 2028 року процентні витрати за держборгом США перевищать витрати на оборону

Згідно з прогнозами Комітету з відповідального федерального бюджету США (CRFB), відсоткові платежі за державним боргом стануть найшвидшою частиною видатків федерального бюджету протягом наступних трьох десятиліть.

Дослідження CRFB показує, що до кінця наступних трьох десятиліть процентні платежі можуть становити майже 35% від суми всіх федеральних доходів США.

Очікується, що платежі за держборгом потрояться з майже $475 млрд у 2022 фінансовому році до приголомшливих $1,4 трлн у 2032 році. А до 2053 року процентні платежі зростуть до $5,4 трлн.

Упродовж багатьох років США могли брати дешеві позики, оскільки відсоткові ставки залишалися історично низькими. Однак у міру збільшення ставок федеральні позики стають дедалі дорожчими.

До 2075 Індія обжене США і стане другою за величиною економікою світу

Такого висновку дійшли аналітики з Goldman Sachs.

Експерти зазначають, що, крім зростаючого населення, рушійною силою економічного зростання Індії є прогрес країни в галузі інновацій та технологій, збільшення капіталовкладень та підвищення продуктивності праці.

Тим часом S&P Global та Morgan Stanley прогнозують, що вже до 2030 року Індія стане третьою за величиною економікою світу.

Раніше, у першому кварталі 2023 року, ВВП Індії збільшився на 6,1% у річному обчисленні, перевершивши очікування опитаних Reuters економістів (зростання на 5%).

Нині Індія є п'ятою за величиною економікою у світі, поступаючись Німеччині, Японії, Китаю та США.