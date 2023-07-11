У ЄС змінять дизайн євро та ускладнять завдання фальшивомонетникам. ЄЦБ запустив опитування про нові банкноти

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

11 липня 2023, 9:33 Читать на русском

У ЄС змінять дизайн євро та ускладнять завдання фальшивомонетникам. ЄЦБ запустив опитування про нові банкноти

Європейський центральний банк (ЄЦБ) опитує громадян Європи щодо запропонованих тем для наступної серії банкнот євро. Про це повідомляє прес-служба ЄЦБ.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) опитує громадян Європи щодо запропонованих тем для наступної серії банкнот євро.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

З 10 липня до 31 серпня 2023 року всі жителі єврозони можуть взяти участь в опитуванні на сайті ЄЦБ.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард запросила всіх громадян Європи взяти участь у опитуванні.

«Існує міцний зв'язок між нашою єдиною валютою та нашою спільною європейською ідентичністю, і наша нова серія банкнот має наголосити на цьому. Ми хочемо, щоб європейці ідентифікували себе з дизайном банкнот євро, тому вони відіграватимуть активну роль у виборі нової теми», — заявила вона.

Боротьба з шахрайством

У ЄЦБ зазначили, що у світі, де технології відтворення швидко розвиваються та де фальшивомонетники можуть легко отримати доступ до інформації та матеріалів, необхідно регулярно випускати нові банкноти.

«Ми працюємо над новою серією високотехнологічних банкнот з метою запобігання підробкам та зниження впливу на навколишнє середовище», — сказав член виконавчої ради Фабіо Панетта.

Теми для майбутніх банкнот

На вибір пропонується сім різних тем, включаючи європейську культуру, птахів, що символізують необмежену мобільність, річки чи руки. Паралельно з опитуванням на сайті ЄЦБ інститут опитування за дорученням центрального банку проводить репрезентативне опитування в єврозоні за запропонованими темами.

Коли з'являться нові банкноти

Результати опитувань буде використано ЄЦБ для вибору теми банкнот наступного покоління до 2024 року. Після цього відбудеться конкурс дизайну. Громадяни Європи знову матимуть можливість висловити свої переваги щодо варіантів дизайну, отриманих в результаті цього конкурсу.

Очікується, що ЄЦБ ухвалить рішення про майбутній дизайн і про те, коли виробляти та випускати нові банкноти у 2026 році.

Варто зазначити, що перші банкноти євро випустили 1 січня 2002 року. З травня 2019 року друге покоління банкнот євро доповнено новими елементами захисту.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
Serhiozzi
Serhiozzi
11 липня 2023, 10:35
#
До челенжу «Конкурс краси серед доларів» додасться і челенж «Ми не купуємо старі євро»
+
+15
Riojas
Riojas
11 липня 2023, 11:39
#
Более того, они могут просто перестать быть платежным средством, как например старые фунты. И вот тогда в лучшем случае инкассация под немалый процент, в худшем — набор красивых фантиков. Купюры 2002 года точно надо сдать поскорее.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Strangers и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами