У ЄС змінять дизайн євро та ускладнять завдання фальшивомонетникам. ЄЦБ запустив опитування про нові банкноти

Європейський центральний банк (ЄЦБ) опитує громадян Європи щодо запропонованих тем для наступної серії банкнот євро. Про це повідомляє прес-служба ЄЦБ.

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З 10 липня до 31 серпня 2023 року всі жителі єврозони можуть взяти участь в опитуванні на сайті ЄЦБ.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард запросила всіх громадян Європи взяти участь у опитуванні.

«Існує міцний зв'язок між нашою єдиною валютою та нашою спільною європейською ідентичністю, і наша нова серія банкнот має наголосити на цьому. Ми хочемо, щоб європейці ідентифікували себе з дизайном банкнот євро, тому вони відіграватимуть активну роль у виборі нової теми», — заявила вона.

Боротьба з шахрайством

У ЄЦБ зазначили, що у світі, де технології відтворення швидко розвиваються та де фальшивомонетники можуть легко отримати доступ до інформації та матеріалів, необхідно регулярно випускати нові банкноти.

«Ми працюємо над новою серією високотехнологічних банкнот з метою запобігання підробкам та зниження впливу на навколишнє середовище», — сказав член виконавчої ради Фабіо Панетта.

Теми для майбутніх банкнот

На вибір пропонується сім різних тем, включаючи європейську культуру, птахів, що символізують необмежену мобільність, річки чи руки. Паралельно з опитуванням на сайті ЄЦБ інститут опитування за дорученням центрального банку проводить репрезентативне опитування в єврозоні за запропонованими темами.

Коли з'являться нові банкноти

Результати опитувань буде використано ЄЦБ для вибору теми банкнот наступного покоління до 2024 року. Після цього відбудеться конкурс дизайну. Громадяни Європи знову матимуть можливість висловити свої переваги щодо варіантів дизайну, отриманих в результаті цього конкурсу.

Очікується, що ЄЦБ ухвалить рішення про майбутній дизайн і про те, коли виробляти та випускати нові банкноти у 2026 році.

Варто зазначити, що перші банкноти євро випустили 1 січня 2002 року. З травня 2019 року друге покоління банкнот євро доповнено новими елементами захисту.