Минулої доби українські захисники ліквідували ще 540 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 235 020 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
540 російських окупантів, 4 танки та 7 БПЛА. Втрати ворога за 10 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 235020 (+540) осіб ліквідовано,
- танків — 4089 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7983 (+17) од,
- артилерійських систем — 4385 (+14) од,
- РСЗВ — 672 (+4) од,
- засоби ППО — 414 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3693 (+7),
- крилаті ракети — 1271 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6966 (+29) од,
- спеціальна техніка — 640 (+8).
Джерело: Мінфін
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