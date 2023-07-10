За перше півріччя місцеві бюджети збільшили доходи на 24%

За перше півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 218,3 млрд грн, що на 42,5 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

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Основні доходи

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за I півріччя 2023 року були:

145,4 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

27,1 млрд грн — єдиний податок;

16,7 млрд грн — плата за землю;

10 млрд грн — акцизний податок;

7 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки.

Вагомий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів зафіксовано у таких областях:

Чернігівська (+45,9%),

Житомирська (+45,7%),

Київська (+45,3%),

Закарпатська (+39,2%),

Чернівецька (+36,8%).

Збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями рф.

Відповідно, найменший показник доходів загального фонду місцевих бюджетів виявлено на території тих областей, де проходять активні бойові дії або які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями рф, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.

Попри війну рф проти України, завдяки швидкій адаптації органів державної влади та органів місцевого самоврядування вдалося забезпечити виконання та збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на +24,2% більше порівняно з I півріччям 2022 року.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.