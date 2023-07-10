За перше півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 218,3 млрд грн, що на 42,5 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
За перше півріччя місцеві бюджети збільшили доходи на 24%
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Основні доходи
Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за I півріччя 2023 року були:
- 145,4 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- 27,1 млрд грн — єдиний податок;
- 16,7 млрд грн — плата за землю;
- 10 млрд грн — акцизний податок;
- 7 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки.
Вагомий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів зафіксовано у таких областях:
- Чернігівська (+45,9%),
- Житомирська (+45,7%),
- Київська (+45,3%),
- Закарпатська (+39,2%),
- Чернівецька (+36,8%).
Збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями рф.
Відповідно, найменший показник доходів загального фонду місцевих бюджетів виявлено на території тих областей, де проходять активні бойові дії або які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями рф, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.
Попри війну рф проти України, завдяки швидкій адаптації органів державної влади та органів місцевого самоврядування вдалося забезпечити виконання та збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на +24,2% більше порівняно з I півріччям 2022 року.
За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
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